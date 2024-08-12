ВСУ взяли под контроль 28 населенных пунктов Курской области

Москва. Вооруженные отряды украинских националистов находятся в 28 населенных пунктах Курской области. В них осталось порядка 2 тыс. жителей, доложил на совещании у президента России Владимира Путина 12 августа врио главы региона Алексей Смирнов, сообщается на сайте Кремля.

По словам Смирнова, ВСУ продвинулись вглубь территории Курской области примерно на 12 километров на участке шириной 40 километров. Оттуда и из соседних районов успели вывезти 121 тыс. мирных жителей. Еще 180 тысяч человек ожидают эвакуации.

В результате обстрелов домов и транспорта погибли 12 гражданских лиц. Ранения получили больше 120 человек, в том числе 10 детей.

В целях сдерживания бронетехники противника в Курской области выкопали 40 из 46 километров противотанкового рва. Готовят к работе 40 контрольно-пропускных постов. Строятся 90 взводно-опорных пунктов по заданию Минобороны.

Как заявил президент России Владимир Путин, вторжением в Курскую область Киев надеется улучшить свои позиции на переговорах. Глава государства потребовал от Минобороны в ближайшее время выбить противника за линию госграницы.

Напомним, атаки ВСУ на Курскую область начались в ночь на 6 августа. Они ведутся с использованием дронов, артиллерии, бронетехники и живой силы. Пострадали многие объекты инфраструктуры, жилые дома, мирные жители, частично разрушен монастырь, тяжелые ранения получил военкор ВГТРК Евгений Поддубный. С 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях ввели режим контртеррористической операции.12 августа началась эвакуация Беловского района.

По данным Минобороны России, за последние сутки потери ВСУ на Курском направлении составили до 260 военнослужащих. Всего за время боевых действий в данном регионе противник потерял до 1610 солдат, 32 танка, 23 бронетранспортера, 17 БМП, 136 боевых бронированных машин, 4 зенитных ракетных комплекса, 1 пусковую установку реактивной системы залпового огня и 13 орудий полевой артиллерии.