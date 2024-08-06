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СМИ сообщили подробности отбитого нападения украинской ДРГ на Курскую область

13:29, 06 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
СМИ сообщили подробности отбитого нападения украинской ДРГ на Курскую область
13:29, 06 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
36
0
#Украина\n#Россия\n#Курская область\n#граница\n#нападение\n#диверсанты\n#пограничники\n#военные\n#Минобороны\n#СВО\n#спецоперация
Фото: pxhere.com
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Противник был вытеснен в Сумскую область Украины, по нему продолжают наносить артудары.

Суджа. Курская область. Украинские военные и боевики пытались зайти в Суджанский район Курской области отрядом численностью порядка 100 человек. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на телеграм-канал Mash.

Ранее стало известно о попытке нарушения госграницы диверсионно-разведывательной группой (ДРГ) с украинской стороны в ночь на 6 августа. По данным источников, которые приводит издание, диверсанты были вооружены винтовками М4 с комплектом гранат и взрывчатки. В атаку они пошли при поддержке бронетехники. Противник был отброшен, потеряв не менее 20 человек убитыми и 50 ранеными, информирует Mash.

Отступив на украинскую территорию, диверсанты рассредоточились в посадках Шосткинского района Сумской области. Российская артиллерия и авиация наносит по ним удары, рассказал собеседник канала.

Добавим, нападению ДРГ предшествовал обстрел города Суджа. Пострадали 5 жителей, в том числе трое детей. Минобороны сообщало о перехвате над Курской областью сперва 11 беспилотников, а позднее еще 13 дронов.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов призвал жителей сообщать о подозрительных лицах, предметах и дронах в спецслужбы.

13:29, 06 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
36
0
#Украина\n#Россия\n#Курская область\n#граница\n#нападение\n#диверсанты\n#пограничники\n#военные\n#Минобороны\n#СВО\n#спецоперация