СМИ сообщили подробности отбитого нападения украинской ДРГ на Курскую область

Суджа. Курская область. Украинские военные и боевики пытались зайти в Суджанский район Курской области отрядом численностью порядка 100 человек. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на телеграм-канал Mash.

Ранее стало известно о попытке нарушения госграницы диверсионно-разведывательной группой (ДРГ) с украинской стороны в ночь на 6 августа. По данным источников, которые приводит издание, диверсанты были вооружены винтовками М4 с комплектом гранат и взрывчатки. В атаку они пошли при поддержке бронетехники. Противник был отброшен, потеряв не менее 20 человек убитыми и 50 ранеными, информирует Mash.

Отступив на украинскую территорию, диверсанты рассредоточились в посадках Шосткинского района Сумской области. Российская артиллерия и авиация наносит по ним удары, рассказал собеседник канала.

Добавим, нападению ДРГ предшествовал обстрел города Суджа. Пострадали 5 жителей, в том числе трое детей. Минобороны сообщало о перехвате над Курской областью сперва 11 беспилотников, а позднее еще 13 дронов.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов призвал жителей сообщать о подозрительных лицах, предметах и дронах в спецслужбы.