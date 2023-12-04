Губернатор Воронежской области сообщил о гибели на СВО генерала Завадского

Воронеж. Воронежская область. В зоне проведения СВО погиб замкомандующего 14-м армейским корпусом Северного флота генерал-майор Владимир Завадский. Об этом сообщает RT со ссылкой на главу Воронежской области Александра Гусева.

В своем Telegram-канале губернатор написал, что генерал Завадский в момент гибели находился на боевом посту.

Александр Гусев добавил, что до августа 2021 года Завадский командовал 4-й гвардейской Кантемировской ордена Ленина Краснознаменной танковой дивизией. Воронежская область традиционно поддерживала тесные взаимоотношения с этой воинской частью.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким, а также сослуживцам генерала.

«Владимир Васильевич с юных лет выбрал призвание защитника Отечества и был верен ему до конца. Везде, куда направляла его Родина, показывал пример верности долгу, свидетельством чему являются многочисленные награды», — написал глава региона.

Как пишет Лента.ру, Завадский подорвался на мине 28 ноября под Изюмом Харьковской области. Официального подтверждения этой информации нет.