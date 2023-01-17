В ДНР заявили о зачистке всех высоток в Марьинке

Донецк. ДНР. В расположенной к западу от Донецка Марьинке от украинских военных и боевиков освобождены все высотные здания. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин, пишет Федеральное агентство новостей.

По его прогнозу, под полный контроль российских войск город перейдет в ближайшее время. Напомним, 19 декабря Пушилин заявил о зачистке центральной части Марьинки.

Этот город находится примерно в 25 км от Донецка. Из него в течение нескольких лет велись обстрелы столицы ДНР.