Закрыть
Все разделы Поиск
Обещания Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Музей истории шоколада в Ижевске Лонгрид Центр поддержки экспорта Удмуртии: 10 лет открытий Лонгрид От «Героев» до «Монблан»: как Nonamegroup за два года сделал себе имя на рынке застройщиков Ижевска Лонгрид

В ДНР заявили о зачистке всех высоток в Марьинке

14:59, 17 января, 2023
Евгений Кандаков
журналист
В ДНР заявили о зачистке всех высоток в Марьинке
14:59, 17 января, 2023
Евгений Кандаков
журналист
72
0
#Украина\n#Донбасс\n#военные\n#ДНР\n#спецоперация
Фото: duma.gov.ru
72
0

Город будет полностью освобожден в ближайшее время, пообещал Пушилин.

Донецк. ДНР. В расположенной к западу от Донецка Марьинке от украинских военных и боевиков освобождены все высотные здания. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин, пишет Федеральное агентство новостей.

По его прогнозу, под полный контроль российских войск город перейдет в ближайшее время. Напомним, 19 декабря Пушилин заявил о зачистке центральной части Марьинки. 

Этот город находится примерно в 25 км от Донецка. Из него в течение нескольких лет велись обстрелы столицы ДНР.

14:59, 17 января, 2023
Евгений Кандаков
журналист
72
0
#Украина\n#Донбасс\n#военные\n#ДНР\n#спецоперация