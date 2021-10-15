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Тесты

Что вы знаете об оружии Победы — винтовке Мосина?

17:43, 15 сентября, 2021

Помните ли вы арифметику?

17:07, 13 сентября, 2021

Тест про осенние песни

09:39, 03 сентября, 2021

Лучше гор могут быть только горы

13:07, 26 августа, 2021

Занимательные флаги с ИА «Сусанин»

16:33, 20 августа, 2021

Где вы были в ночь с 18 на 21 августа?

16:52, 17 августа, 2021

Сможете ли вы узнать советский фильм по цитате из него?

15:38, 06 августа, 2021

Тест памяти Энвиля Касимова

11:45, 24 июля, 2021

Тест по американским фильмам 90-х

18:17, 23 июля, 2021

Эффект Манделы: проверьте, нет ли у вас ложных воспоминаний

12:36, 02 июля, 2021

Знаете ли вы фразеологизмы?

17:58, 25 июня, 2021

Лёгкий тест про музыку 2000-х

16:49, 17 июня, 2021

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Более половины ижевских школьников питаются бесплатно

17:50, 09 октября, 2021
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Начальницу отделения почтовой связи в Можгинском районе осудили за присвоение денег местных жителей

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11:30, 12 октября, 2021

За сутки в Удмуртии скончались 34 пациента с коронавирусом

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11:27, 10 октября, 2021

Двустороннее движение на Культбазе в Ижевске, нападение с луком в Норвегии и смог в Екатеринбурге: новости к этому часу

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09:00, 14 октября, 2021

В Ижевске осудят врача, выдававшего справки для призывников-уклонистов

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18:00, 10 октября, 2021

Во время спектакля в Большом театре Москвы погиб артист

14:06, 10 октября, 2021
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В Орске арестовали обвиняемого по делу о массовом отравлении алкоголем

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14:51, 09 октября, 2021

Более 20 человек скончались в Оренбургской области от отравления некачественным алкоголем

1169
12:07, 09 октября, 2021

Жертвами авиакатастрофы в Татарстане стали 16 человек

1101
12:05, 10 октября, 2021

В одной из школ Махачкалы зарезали школьника и избили телеоператора

1054
14:59, 11 октября, 2021

Главного городского волшебника лишили работы в Новой Зеландии

14:01, 12 октября, 2021
1052

Вызванное землетрясением цунами угрожает острову Крит

1041
16:37, 12 октября, 2021

В Сингапуре запретили посещать общепит без прививки от коронавируса

1030
10:34, 09 октября, 2021

Протестующие пытались взять штурмом дом экс-президента Украины Петра Порошенко

941
16:03, 10 октября, 2021

Ученые США придумали барьер для слияния коронавирусов и гриппа с человеческими клетками

932
17:01, 13 октября, 2021

Лонгриды

Гаражная амнистия: вопросы и ответы

09:18, 08 сентября, 2021
4267

Гайд: как первокурснику «выжить» в общежитии

16:56, 01 сентября, 2021
5406

Переработка: маленькие шаги к большому делу

09:40, 17 августа, 2021
5442

#ДайтеЧек: платите картой, а не на карту

17:04, 30 июля, 2021
7581

Потребительский кредит или кредитная карта: что выбрать?

15:08, 26 июля, 2021
7417

Инструкция: как стать героем и спасти жизнь утопающего

11:52, 23 июля, 2021
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Мусорная реформа: новая экология Удмуртии

15:37, 09 июля, 2021
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«Ситилинк» изнутри: как работает формат магазина-склада

13:20, 03 июля, 2021
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Рубль в дело, или Как поддерживают бизнес в Удмуртии

15:00, 29 июня, 2021
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Детство, украденное войной

09:16, 22 июня, 2021
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За свободой – в походы

10:33, 10 июня, 2021
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Взрывы в Пугачево. 10 лет спустя

15:51, 02 июня, 2021
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Статьи

Откуда пришли Бесермяне

10:39, 13 октября, 2021
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Джинсы и экология: можно ли сделать производство денима более «чистым»?

10:05, 06 октября, 2021
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Менделеевская экспедиция: путь в экологию

15:15, 29 сентября, 2021
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Автоматизация движения: 27 топливных станций «Башнефть» в Удмуртии стали бесконтактными

10:56, 24 сентября, 2021
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Отказали тормоза: почему не получилось снизить темпы глобального потепления

12:40, 15 сентября, 2021
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Это мошенники: неизвестные объявляют закупки от имени «Т Плюс»

10:07, 09 сентября, 2021
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Синдром жертвователя: почему люди участвуют в краудфандинге

14:57, 07 сентября, 2021
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«Пушкинская карта»: окно в культуру

14:00, 31 августа, 2021
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Двор мечты: как застройщик создает во дворе ZNAK Город Будущего другой мир

14:40, 24 августа, 2021
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Ставки по ипотеке вырастут в ближайший месяц: эксперты советуют ускориться с покупкой жилья

10:00, 24 августа, 2021
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Что влияет на стоимость: как продать недвижимость дороже рыночной цены

10:00, 19 августа, 2021
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Атомная энергетика: ответы на волнующие вопросы

11:45, 18 августа, 2021
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Масштабирование бизнеса: как эффективно занять и вложить деньги?

15:25, 17 августа, 2021
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Как Ижевск терял свои достопримечательности. Этап третий: коммерческий

13:40, 17 августа, 2021
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Природа Можги и история Сарапула: депутат Госдумы Алексей Журавлев поговорил с жителями о насущных проблемах

11:28, 10 августа, 2021
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Как Ижевск утрачивал свои достопримечательности. Этап второй: антирелигиозный

15:10, 09 августа, 2021
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Вместе вперёд: как работа «ЛУКОЙЛа» преображает Удмуртию

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«Токсичная» работа – пять признаков

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Отпуск под вопросом

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Офис, которого нет

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