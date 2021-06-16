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Госдума запретила банкам навязывать заемщикам дополнительные услуги

15:57, 16 июня, 2021
Евгений Кандаков
Госдума запретила банкам навязывать заемщикам дополнительные услуги
15:57, 16 июня, 2021
Евгений Кандаков
57
0
#финансы и деньги\n#Госдума\n#законы\n#банки\n#кредиты
Фото: pixabay.com
57
0

В частности, нельзя будет требовать единовременной уплаты страховых взносов на весь срок кредитования.

Москва. Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении изменения в закон о потребительском кредите. Как пишет пресс-служба российского парламента, поправки призваны защитить права заемщиков.

После вступления документа в силу банки не смогут при выдаче кредитов навязывать клиентам дополнительные услуги.

В частности, нельзя будет требовать единовременной уплаты страховых взносов на весь срок кредитования по займам на срок свыше 1 года. Запрещается принуждать заемщика иметь на счете неснижаемый остаток денежных средств для погашения очередного платежа.

Также поправки уточняют порядок расчета полной стоимости потребительского кредита, предельного размера неустойки, штрафа или пеней за просрочку по возврату кредита или уплате процентов.

Напомним, в начале июня Госдума запретила кредиторам проставлять за заемщиков отметки об их согласии с условиями договора.

15:57, 16 июня, 2021
Евгений Кандаков
57
0
#финансы и деньги\n#Госдума\n#законы\n#банки\n#кредиты