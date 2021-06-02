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Банки не смогут предварительно проставлять «галочки» в кредитных договорах

16:11, 02 июня, 2021
Евгений Кандаков
Банки не смогут предварительно проставлять «галочки» в кредитных договорах
16:11, 02 июня, 2021
Евгений Кандаков
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#финансы и деньги\n#банки\n#Госдума\n#законы\n#кредиты
Фото: duma.gov.ru
136
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Это правило защитит клиентов от навязывания им невыгодных условий.

Москва. Госдума запретила кредиторам проставлять за заемщиков отметки об их согласии с условиями договора. Соответствующие поправки к законодательству приняла в третьем, окончательном чтении 2 июня Госдума, сообщает пресс-служба нижней палаты Федерального собрания.

Как напомнил спикер российского парламента Вячеслав Володин, нередко банки самовольно вносят в договор за заемщиков «галочки» против разделов с невыгодными для них условиями. В результате клиенты оказываются обманутыми.

«Принятый нами закон защитит заемщиков от недобросовестных кредиторов», - пояснил Вячеслав Володин.

Добавим, закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.

16:11, 02 июня, 2021
Евгений Кандаков
136
0
#финансы и деньги\n#банки\n#Госдума\n#законы\n#кредиты