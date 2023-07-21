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Собака-поводырь погибла в Новосибирске от удара током на выходе из троллейбуса

11:03, 21 июля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Собака-поводырь погибла в Новосибирске от удара током на выходе из троллейбуса
11:03, 21 июля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
114
0
#Новосибирск\n#транспорт\n#происшествие\n#электричество\n#слепые\n#животные\n#собаки
Фото: pxhere.com
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Хозяйке хотят выплатить компенсацию.

Новосибирск. Новосибирская область. Сопровождавшая слабовидящую женщину собака-поводырь была убита в результате удара током в Новосибирске. Инцидент произошел утром 21 июля, когда хозяйка с животным выходила из троллейбуса, сообщается на странице мэрии города в соцсети.

Как заявили в городском департаменте транспорта, перед выходом на линию троллейбус прошел проверку на исправность. Предположительно, причиной удара стала ошибка водителя. В момент остановки он мог удерживать троллейбус на тормозной педали при собранной силовой цепи. 

«Произошла импульсная токоутечка, источник которой сейчас выясняют», — сообщается в посте.

Власти пообещали выплатить женщине компенсацию за утрату четвероного поводыря.

В комментариях к посту в соцсети новосибирцы жалуются на изношенность троллейбусов, выходящих на городские маршруты.

11:03, 21 июля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
114
0
#Новосибирск\n#транспорт\n#происшествие\n#электричество\n#слепые\n#животные\n#собаки