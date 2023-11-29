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Сотрудники МЧС Удмуртии отпраздновали 10-летний юбилей собаки-спасателя Евы

16:00, 29 ноября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Сотрудники МЧС Удмуртии отпраздновали 10-летний юбилей собаки-спасателя Евы
16:00, 29 ноября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
135
0
#Удмуртия\n#МЧС\n#собаки\n#день рождения
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России
135
0

Вместо тортика она получила другой вкусный подарок со свечками.

Ижевск. Удмуртия. Боевому хвостатому товарищу сотрудников МЧС Удмуртии исполнилось 10 лет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии в своем телеграмм-канале. 

29 ноября свой юбилей отмечает шустрая и любопытная поисково-спасательная собака Ева. В честь праздника ей вручили вкусный подарок со свечками.

На службе под руководством кинолога Ирины Кузнецовой Ева помогает разыскивать пропавших людей.

«Очень ценим и любим тебя, хвостатая красотка», — прокомментировали сотрудники МЧС. 

16:00, 29 ноября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
135
0
#Удмуртия\n#МЧС\n#собаки\n#день рождения