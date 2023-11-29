Сотрудники МЧС Удмуртии отпраздновали 10-летний юбилей собаки-спасателя Евы

Ижевск. Удмуртия. Боевому хвостатому товарищу сотрудников МЧС Удмуртии исполнилось 10 лет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии в своем телеграмм-канале.

29 ноября свой юбилей отмечает шустрая и любопытная поисково-спасательная собака Ева. В честь праздника ей вручили вкусный подарок со свечками.

На службе под руководством кинолога Ирины Кузнецовой Ева помогает разыскивать пропавших людей.

«Очень ценим и любим тебя, хвостатая красотка», — прокомментировали сотрудники МЧС.