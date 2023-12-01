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Глава Читинского района Забайкалья подал в отставку после нападения собаки на ребенка

14:12, 01 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Глава Читинского района Забайкалья подал в отставку после нападения собаки на ребенка
14:12, 01 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
81
0
#Забайкальский край\n#Чита\n#отставка\n#чиновники\n#дети\n#нападение\n#собаки
Фото: pxhere.com
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Покусанного мальчика госпитализировали.

Чита. Забайкальский край. Агрессивная собака, покусавшая ребенка, стала причиной увольнения по собственному желанию главы Читинского района Забайкальского края. Об этом пишет «Российская газета».

В своем Telegram-канале Виктор Машуков написал, что оставил свой пост с 1 декабря в связи с возбуждением уголовного дела после нападения собаки на 9-летнего мальчика в селе Засопка. Травмированного ребенка отправили в больницу.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, в рамках проверки по данному факту будет дана правовая оценка действиям либо бездействию должностных лиц районной администрации.

14:12, 01 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
81
0
#Забайкальский край\n#Чита\n#отставка\n#чиновники\n#дети\n#нападение\n#собаки