Глава Читинского района Забайкалья подал в отставку после нападения собаки на ребенка

Чита. Забайкальский край. Агрессивная собака, покусавшая ребенка, стала причиной увольнения по собственному желанию главы Читинского района Забайкальского края. Об этом пишет «Российская газета».

В своем Telegram-канале Виктор Машуков написал, что оставил свой пост с 1 декабря в связи с возбуждением уголовного дела после нападения собаки на 9-летнего мальчика в селе Засопка. Травмированного ребенка отправили в больницу.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, в рамках проверки по данному факту будет дана правовая оценка действиям либо бездействию должностных лиц районной администрации.