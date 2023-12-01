За укус бездомной собаки администрация Шарканского района выплатила ребенку 30 тысяч рублей

Шаркан. Удмуртия. Пятилетнему жителю Шарканского района выплатили компенсацию за укус бездомной собаки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

В августе в деревне Кыква Шарканского района бездомная собаку укусила ребенка в правое предплечье. В результате несовершеннолетнему причинили легкий вред здоровью и нанесли моральную травму — он начал бояться собак.

Отмечается, что нападение животного произошло из-за того, что муниципалитет ненадлежащим образом выполнил государственные полномочия по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев.

После инцидента прокурор Шарканского района подал в суд иск, чтобы компенсировать причиненный ребенку моральный вред. Суд удовлетворил требования и взыскал с администрации Шарканского района 30 тыс. рублей. Решение суда в законную силу не вступило, его исполнение контролирует прокурор района.

Помимо этого прокурор вынес главе района представление. После этого муниципалитет заключил контракт на отлов бездомных животных.