Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Nonamegroup. У качества есть имя Лонгрид Александровский собор: история одного изъятия Лонгрид Ижевский «Дом №1» Лонгрид

За укус бездомной собаки администрация Шарканского района выплатила ребенку 30 тысяч рублей

14:05, 01 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
За укус бездомной собаки администрация Шарканского района выплатила ребенку 30 тысяч рублей
14:05, 01 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
174
0
#Шаркан\n#Удмуртия\n#собаки\n#дети\n#суд\n#компенсация
Фото: unsplash.com (Beth Ireland)
174
0

После инцидента пострадавший начал бояться этих животных.

Шаркан. Удмуртия. Пятилетнему жителю Шарканского района выплатили компенсацию за укус бездомной собаки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии. 

В августе в деревне Кыква Шарканского района бездомная собаку укусила ребенка в правое предплечье. В результате несовершеннолетнему причинили легкий вред здоровью и нанесли моральную травму — он начал бояться собак. 

Отмечается, что нападение животного произошло из-за того, что муниципалитет ненадлежащим образом выполнил государственные полномочия по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев. 

После инцидента прокурор Шарканского района подал в суд иск, чтобы компенсировать причиненный ребенку моральный вред. Суд удовлетворил требования и взыскал с администрации Шарканского района 30 тыс. рублей. Решение суда в законную силу не вступило, его исполнение контролирует прокурор района. 

Помимо этого прокурор вынес главе района представление. После этого муниципалитет заключил контракт на отлов бездомных животных. 

14:05, 01 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
174
0
#Шаркан\n#Удмуртия\n#собаки\n#дети\n#суд\n#компенсация