Ветеринары Удмуртии напомнили, как сохранить здоровье собаки во время зимних прогулок

Ижевск. Удмуртия. Ветеринары Удмуртии разъяснили, как правильно выстроить зимнюю прогулку со своим питомцем, чтобы она была безопасной. Стоит учитывать, что у щенков иммунитет слабее, чем у взрослых собак, сообщает пресс-служба Главного управления ветеринарии республики.

Самым простым способом защиты лап собаки будет приобретение специальной обуви для прогулок. При её отсутствии необходимо использовать защитные крема или воск для подушечек лап питомца.

Ледяная корка, острые предметы под снегом или реагенты – всё это может послужить источником травм для животного. Также облизывание собакой лапы, на которой находится солевой реагент, может привести к отравлению (потеря аппетита, рвота, диарея).

При отравлении необходимо обратиться к ветеринару, чтобы оно не стало причиной куда более серьёзных заболеваний.

После прогулок нужно тщательно промывать лапы собаки, чтобы удалить все оставшиеся реагенты, а также регулярно выстригать шерсть между пальцев и осматривать кожу питомца на предмет порезов.

Собакам, у которых нет грудного подшерстка, рекомендуется надевать комбинезон, дождевик или свитер. Некоторым породам они могут понадобиться ещё до выпадения снега.

Нужно быть внимательными во время прогулки со щенками, так как их иммунитет значительно слабее, чем у взрослых особей.