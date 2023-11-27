Сеулу угрожает нашествие 2 млн собак мясных пород

Сеул. Южная Корея. Южнокорейские фермеры устроили акцию протеста перед парламентом страны. Поводом для возмущения послужил законопроект о запрете традиционного деликатеса местной кухни – блюд из собачьего мяса, передает «МИР 24» со ссылкой на Reuters.

Заводчики собак мясных пород пригрозили в случае принятия закона выпустить своих питомцев на улицы Сеула – а они содержат примерно 2 млн псов. К акции присоединились владельцы ресторанов

Отмечается, что наиболее популярным блюдом из собачатины в Южной Корее является суп посинтхан. Одним из главных его достоинств считается то, что он якобы полезен для мужского здоровья, и вообще продлевает жизнь.

Предложения запретить убивать собак для еды и подавать блюда из них активно обсуждаются в Южной Корее с 2018 года, когда в стране проводилась зимняя Олимпиада. Но тогда дальше разговоров дело не пошло. Теперь запрет может получить силу закона.