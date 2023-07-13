На Кубани нашли тела двоих пропавших без вести во время наводнения

Туапсе. Краснодарский край. Тела двоих пропавших без вести во время ливней и подтопления нашли в Туапсинском районе Краснодарского края. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ТАСС.

Как рассказали агентству в прокуратуре региона, 20-летняя девушка и 67-летний мужчина находились в частном доме, который смыло в реку. Тела унесло в море, где они и были обнаружены.

Напомним, в ночь на 12 июля в Туапсинском районе за 3 часа выпало 144 мм осадков. В 4 населенных пунктах объявили режим ЧС, проводилась эвакуация жителей. Позднее стало известно об исчезновении четырех человек и гибели одного. Ранее дождями затопило Сочи. Кроме того, спасателям пришлось эвакуировать поселок Мирный Краснодарского края.