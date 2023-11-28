Разбушевавшаяся стихия унесла не менее 4 жизней в причерноморских регионах России

Сочи. Краснодарский край. В результате штормов в причерноморских регионах России погибли четыре человека. Об этом сообщает «МИР 24».

Больше всего от стихийного бедствия пострадали Крым, Севастополь, Краснодарский и Ставропольский края, а также Ростовская область. Ветер достигал скорости 40 метров в секунду, по морю гуляли волны высотой до 9 метров.

Так, в поселке Лоо возле Сочи на глазах у жителей рухнул трехэтажный дом, у которого волнами подмыло фундамент. Люди успели выбежать, обошлось без жертв. Также в поселке разнесло недавно отремонтированную набережную.

В Сочи на остановку упало дерево. Внутри спасались от шторма люди с детьми. К счастью, никто не пострадал. 28 ноября в городе-курорте начнут очищать от мусора и обломков пляжи, пока вход на них закрыт.

Также стихия потрепала пляжи Севастополя и в Ялты. Кроме того, пострадали 10 человек, погибли по уточненным данным четверо.

В Ростовской области эвакуировали более 500 жителей, в том числе 120 детей, оказавшихся в зоне подтопления.

Во многих южных регионах было ограничено движение поездов, прием и отправка авиарейсов. В частности, железнодорожные пути повреждены в районе курорта Лазаревское возле Сочи.

Как уже сообщалось, возле поселка Витязево под Анапой вынесло на мель сухогруз. А в Севастополе от подтопления волнами пострадал музей-аквариум, погибли сотни животных.

В целом обрушившийся на Причерноморье удар стихии признали «штормом века» – подобное не фиксировалось за всю историю наблюдений.