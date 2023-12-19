В Австралии подтопило город с населением в 150 тысяч человек

Кэрнс. Австралия. Циклон «Джаспер» бушует в Австралии, из-за сильных осадков выходят из берегов реки, многие населенные пункты затопило. Особенно сложная ситуация отмечается в городе Кэрнс с населением в 150 тыс. человек на северо-востоке страны, передает «МИР 24».

По данным синоптиков, за 6 часов там выпало 300 мм осадков, а за 19 часов – 650 мм. Под воду ушли аэропорт и дороги. Около 15 тыс. горожан остались без электричества

Спасатели эвакуировали из наиболее угрожаемых районов в общей сложности 300 человек. Кроме людей, пришлось выручать крокодила, которого принесло в городской парк паводковыми водами.