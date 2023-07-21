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Союзу композиторов Удмуртии выделят новый офис

14:05, 21 июля, 2023
Андрей Поносов
журналист
Союзу композиторов Удмуртии выделят новый офис
14:05, 21 июля, 2023
Андрей Поносов
журналист
173
0
#Удмуртия\n#культура\n#музыка\n#аварийные здания\n#потоп
Фото: vk.com/marinakhodyreva
173
0

Старое помещение организации в ветхом здании пострадало от прошедших ливней.

Ижевск. Удмуртия. Союз композиторов Удмуртии получит новый офис. О решении выделить общественной организации комфортное помещение сообщил в своих соцсетях глава Минкультуры республики Владимир Соловьев.

По словам председателя регионального Союза композиторов Марины Ходыревой, старое помещение музыкального объединения, располагающееся в ветхом здании на улице Удмуртской, 199, пришло в негодность из-за прошедших ливней.

«Последние новости из офиса Союза композиторов Удмуртии. Спасаем комнату, ноты и книги <…> Потоп в офисе Союза композиторов. Самое печальное, что дожди продолжаются. Нам помогают музыканты, художники», – написала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Марина Германовна.

Как сообщил Владимир Соловьев, вопрос с переездом Союза решится в ближайшие дни.

14:05, 21 июля, 2023
Андрей Поносов
журналист
173
0
#Удмуртия\n#культура\n#музыка\n#аварийные здания\n#потоп