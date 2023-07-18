Мавзолей Тадж-Махал в Индии едва не затопило паводком

Агра. Индия. Вышедшая из берегов река Ямуна чуть не поглотила один из архитектурных символов Индии, мечеть-мавзолей Тадж-Махал в Агре. Вода подступила вплотную к стенам сооружения, пишет «Российская газета» со ссылкой на Times of India.

Паводок вызван муссонными ливнями в северной Индии и вынужденным сбросом воды из переполненных водохранилищ. От потопа пострадал сад около Тадж-Махала. Уровень воды достиг отметки более 167 метров – на метр больше безопасного. Однако, по оценке археологической службы Индии, угрозы для сооружения и его подвальных помещений нет. В то же время наводнение может повредить другим местным достопримечательностям.

Отмечается, что последний раз столь же сильное наводнение произошло в Агре в 1978 году. Тогда затопило 22 помещения Тадж-Махала. В связи с этим мавзолей защитили дополнительными конструкциями.

Тадж-Махал был построен в 1653 году в память о жене падишаха империи Великих Моголов Шах-Джахана Мумтаз-Махал, умершей при родах. Позже в мавзолее был похоронен и сам Шах-Джахан.