Шторм погубил порядка 500 животных из музея-аквариума в Севастополе

Севастополь. Ураганный ветер стал причиной повреждений здания музея-аквариума в Севастополе. Зал с морскими животными затопило, более 500 питомцев погибло, сообщает Лента.ру со ссылкой на главу города Михаила Развозжаева.

В своем Telegram-канале губернатор написал, что от стихии больше всего пострадали третий зал музея, а также Институт биологии южных морей. Там выведены из строя несколько научных лабораторий.

Развозжаев добавил, что в Севастополе сохраняется штормовое предупреждение, синоптики обещают дождь и мокрый снег с ветром до 25-30 метров в секунду. Во второй половине дня он ослабнет до 15 м/с.

«Все коммунальные службы продолжают устранять последствия», — подчеркнул губернатор.

Напомним, сильный шторм обрушился на Краснодарский край и Крым 26 ноября. Порывы ветра на полуострове достигали 40 метров в секунду, а высота волн у берегов – 9 метров. Почти полмиллиона крымчан остались без электроснабжения. Пострадали как минимум 4 жителя, один пропал без вести. Кроме того, неподалеку от Анапы Краснодарского края на мель вынесло судно с 30 моряками на борту.

UPD: позднее стало известно о гибели в результате шторма одного крымчанина. Количество пострадавших на полуострове вырослое до 10 человек.