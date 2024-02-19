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В Иркутской области вышла из берегов Ангара

16:59, 19 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В Иркутской области вышла из берегов Ангара
16:59, 19 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
140
0
#Иркутская область\n#река\n#чрезвычайная ситуация\n#наводнение\n#потоп
Фото: pxhere.com
140
0

Река затопила дороги и подбирается к домам.

Мегет. Иркутская область. Наводнение началось в одном из районов Иркутской области. Из берегов вышла река Ангара, пишет Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал Babr Mash.

По сообщениях в соцсетях, потоп начался между поселками Мегет и Боково Иркутской области, а также возле деревни Усть-Куда. 

Вода подступает к жилым домам уже несколько дней. До окраины Усть-Куды осталось примерно 50 метров, жители готовятся к эвакуации. Также селяне пытаются замедлить наводнение плотинами из снега. 

Жители Мегета жалуются на затопленную дорогу, из-за которой многие из них не смогли добраться на работу. Поселок оказался отрезан от «большой земли». То же самое произошло с расположенным неподалеку крупным животноводческим хозяйством на 1 тыс. голов крупного рогатого скота.

Селяне утверждают, что сообщали о происходящем в МЧС и администрацию, однако помощи до сих пор не получили. 

16:59, 19 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
140
0
#Иркутская область\n#река\n#чрезвычайная ситуация\n#наводнение\n#потоп