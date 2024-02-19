В Иркутской области вышла из берегов Ангара

Мегет. Иркутская область. Наводнение началось в одном из районов Иркутской области. Из берегов вышла река Ангара, пишет Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал Babr Mash.

По сообщениях в соцсетях, потоп начался между поселками Мегет и Боково Иркутской области, а также возле деревни Усть-Куда.

Вода подступает к жилым домам уже несколько дней. До окраины Усть-Куды осталось примерно 50 метров, жители готовятся к эвакуации. Также селяне пытаются замедлить наводнение плотинами из снега.

Жители Мегета жалуются на затопленную дорогу, из-за которой многие из них не смогли добраться на работу. Поселок оказался отрезан от «большой земли». То же самое произошло с расположенным неподалеку крупным животноводческим хозяйством на 1 тыс. голов крупного рогатого скота.

Селяне утверждают, что сообщали о происходящем в МЧС и администрацию, однако помощи до сих пор не получили.