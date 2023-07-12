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Ливни стали причиной введения режима ЧС в 4 населённых пунктах Туапсинского района Кубани

12:17, 12 июля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Ливни стали причиной введения режима ЧС в 4 населённых пунктах Туапсинского района Кубани
12:17, 12 июля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
3291
0
#Краснодарский край\n#ливни дожди\n#наводнение\n#потоп\n#МЧС\n#эвакуация
Фото: 23.mchs.gov.ru
3291
0

Подтоплены дома и поликлиника, оползень частично перекрыл трассы, ведется эвакуация жителей.

Туапсе. Краснодарский край. В 4 районах Туапсинского района Краснодарского края – Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском – введен режим ЧС из-за сильных ливней. Об этом сообщает региональный оперштаб в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Из зон подтопления эвакуируют жителей. В Джубге – в школу №31, в Тенгинском сельском поселении – в местный ДК, в Новомихайловском - в школу №35, в Ольгинке – школу №19 и в Небуге – в ДК.

Сообщается, что в Джубге подтопило поликлинику. Из-за сошедшего на дорогу в районе поселка Новомихайловский оползня движение транспорта осуществляется по одной полосе.

По данным метеорологов, ночью в Туапсинском районе за три часа выпало 144 мм осадков. 

Напомним, ранее сильные ливни подтопили Сочи. Кроме того, спасателям пришлось эвакуировать поселок Мирный Краснодарского края.

12:17, 12 июля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
3291
0
#Краснодарский край\n#ливни дожди\n#наводнение\n#потоп\n#МЧС\n#эвакуация