Ливни стали причиной введения режима ЧС в 4 населённых пунктах Туапсинского района Кубани

Туапсе. Краснодарский край. В 4 районах Туапсинского района Краснодарского края – Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском – введен режим ЧС из-за сильных ливней. Об этом сообщает региональный оперштаб в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Из зон подтопления эвакуируют жителей. В Джубге – в школу №31, в Тенгинском сельском поселении – в местный ДК, в Новомихайловском - в школу №35, в Ольгинке – школу №19 и в Небуге – в ДК.

Сообщается, что в Джубге подтопило поликлинику. Из-за сошедшего на дорогу в районе поселка Новомихайловский оползня движение транспорта осуществляется по одной полосе.

По данным метеорологов, ночью в Туапсинском районе за три часа выпало 144 мм осадков.

Напомним, ранее сильные ливни подтопили Сочи. Кроме того, спасателям пришлось эвакуировать поселок Мирный Краснодарского края.