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Работников химического предприятия эвакуировали из-за пожара в Дзержинске

17:54, 12 июля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Работников химического предприятия эвакуировали из-за пожара в Дзержинске
17:54, 12 июля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
521
0
#Нижегородская область\n#завод\n#эвакуация\n#МЧС\n#пожар
Фото: 52.mchs.gov.ru
521
0

Факельное горение ликвидировано, взрыва не произошло.

Дзержинск. Нижегородская область. Пожар стал причиной эвакуации персонала предприятия АО «Сибурнефтехим» в Дзержинске Нижегородской области. Огонь вспыхнул днем 12 июля, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Сигнал о возгорании поступил в экстренные службы в 14:05. Сотрудников предприятия срочно вывели из рабочих цехов. Погибших и пострадавших нет. На тушение выехали 72 пожарных с 22 единицами техники.

Спустя 1 час и 10 минут после вызова факельное горение на объекте было ликвидировано. Спасатели приступили к охлаждению производственной установки. Взрывов не зафиксировано, добавили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

17:54, 12 июля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
521
0
#Нижегородская область\n#завод\n#эвакуация\n#МЧС\n#пожар