Работников химического предприятия эвакуировали из-за пожара в Дзержинске

Дзержинск. Нижегородская область. Пожар стал причиной эвакуации персонала предприятия АО «Сибурнефтехим» в Дзержинске Нижегородской области. Огонь вспыхнул днем 12 июля, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Сигнал о возгорании поступил в экстренные службы в 14:05. Сотрудников предприятия срочно вывели из рабочих цехов. Погибших и пострадавших нет. На тушение выехали 72 пожарных с 22 единицами техники.

Спустя 1 час и 10 минут после вызова факельное горение на объекте было ликвидировано. Спасатели приступили к охлаждению производственной установки. Взрывов не зафиксировано, добавили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.