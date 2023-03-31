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Почти 3 млн рублей похитили мошенники у сотрудницы сельхозпредприятия Удмуртии

12:10, 31 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Почти 3 млн рублей похитили мошенники у сотрудницы сельхозпредприятия Удмуртии
12:10, 31 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
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#Глазов\n#Удмуртия\n#мошенники
Фото: ИА "Сусанин"
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Женщина поверила незнакомым людям и оформила несколько кредитов.

Глазов. Удмуртия. Почти 3 млн рублей похитили мошенники у сотрудницы сельхозпредприятия Удмуртии. Об этом сообщила пресс-служба МВД по республике.

Отмечается, что к полицейским обратилась 40-летняя жительница Глазовского района. Она пояснила, что в конце февраля 2023 года ей позвонил мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка. Собеседник сообщил, что неизвестные лица похитили её личные данные и пытаются оформить на её имя кредит.

С целью предотвращения хищения денежных средств и установления злоумышленников звонивший убедил женщину самой оформить кредит и перевести денежные средства на безопасный счет. Через день женщине позвонили снова и убедили оформить ещё один кредит в другом банке и также перевести деньги на безопасный счёт. В общей сложности потерпевшая через банкоматы перевела неизвестным 2 800 000 рублей.

Когда заявительнице позвонили в очередной раз и предложили оформить ещё один кредит, женщина отказалась. Звонившие начали угрожать ей. Тут женщина поняла, что общается с мошенниками. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.

МВД по Удмуртии напомнили, что ни под каким предлогом нельзя переводить незнакомым денежные средства.

12:10, 31 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
90
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#мошенники