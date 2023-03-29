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Украинский беспилотник со взрывчаткой врезался в газовый объект в Белгороде

11:54, 29 марта, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Украинский беспилотник со взрывчаткой врезался в газовый объект в Белгороде
11:54, 29 марта, 2023
Евгений Кандаков
журналист
224
0
#Украина\n#Белгородская область\n#газ\n#теракт\n#диверсанты\n#спецоперация\n#СВО\n#дроны\n#беспилотники
Фото: pxhere.com
224
0

Как сообщает Shot, резервуар был пуст, повреждения незначительны.

Белгород. Белгородская область. Теракт с использованием дрона устроили украинские военные в Белгороде. Целью атаки стала газонасосная станция «Газэнергосеть», сообщает телеканал «360 градусов» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

К счастью, резервуар с газом был пуст. Обломки дрона не нанесли существенного вреда, люди не пострадали.

Как отмечает телеканал, ранее стало известно о создании на Украине трех рот ударных беспилотников собственного производства. 

Добавим, 27 марта российский комплекс РЭБ вывел из строя украинский дрон под Тулой.

11:54, 29 марта, 2023
Евгений Кандаков
журналист
224
0
#Украина\n#Белгородская область\n#газ\n#теракт\n#диверсанты\n#спецоперация\n#СВО\n#дроны\n#беспилотники