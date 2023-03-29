Украинский беспилотник со взрывчаткой врезался в газовый объект в Белгороде

Белгород. Белгородская область. Теракт с использованием дрона устроили украинские военные в Белгороде. Целью атаки стала газонасосная станция «Газэнергосеть», сообщает телеканал «360 градусов» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

К счастью, резервуар с газом был пуст. Обломки дрона не нанесли существенного вреда, люди не пострадали.

Как отмечает телеканал, ранее стало известно о создании на Украине трех рот ударных беспилотников собственного производства.

Добавим, 27 марта российский комплекс РЭБ вывел из строя украинский дрон под Тулой.