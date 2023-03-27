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Российский комплекс РЭБ вывел из строя украинский дрон «Стриж» под Тулой

10:19, 27 марта, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Российский комплекс РЭБ вывел из строя украинский дрон «Стриж» под Тулой
10:19, 27 марта, 2023
Евгений Кандаков
журналист
59
0
#Тульская область\n#Украина\n#СВО\n#беспилотники\n#дроны\n#взрыв\n#пострадавшие\n#Минобороны\n#военные\n#спецоперация
Фото: pxhere.com
59
0

При падении беспилотника получили ранения трое местных жителей.

Киреевск. Тульская область. Беспилотник, отправленный украинскими военными под Тулу, был дезориентирован российским комплексом радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Поле-21». Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, пишет Газета.ру.

Инцидент произошел 26 марта. Дрон советской разработки Ту-141 «Стриж» упал в Киреевске Тульской области. При этом сдетонировала находившаяся на борту взрывчатка. В результате получили осколочные ранения трое местных жителей. 

Как уточнили в Минобороны, комплекс РЭБ нарушил работу системы навигации украинского «Стрижа», из-за чего беспилотник потерял ориентацию и рухнул на землю. На место падения прибыли специалисты Минобороны, МЧС и правоохранительных органов.

Сообщается о повреждениях 10 домов, в том числе одной многоэтажки. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин пообещал пострадавшим компенсации. Раненые получат по 100 тыс. рублей, владельцам домов выплатят до 1 млн рублей. Тем, чье жилье окажется не подлежащим восстановлению, выдадут сертификаты на приобретение новой жилплощади.

10:19, 27 марта, 2023
Евгений Кандаков
журналист
59
0
#Тульская область\n#Украина\n#СВО\n#беспилотники\n#дроны\n#взрыв\n#пострадавшие\n#Минобороны\n#военные\n#спецоперация