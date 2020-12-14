Прокурор потребовал отправить историка Соколова в колонию на 15 лет

Ранее бывший доцент СПбГУ признал свою вину.
Санкт-Петербург. За убийство аспирантки Анастасии Ещенко ее преподавателя Олега Соколова могут отправить на 15 лет в колонию строгого режима. Такой срок потребовал назначить историку государственный обвинитель, пишет РБК.
14 декабря в Октябрьском суде Санкт-Петербурга начались прения сторон. Кроме лишения жизни и расчленения молодой девушки, бывшему доценту Санкт-Петербургского университета инкриминируют незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов.
Напомним, 12 октября Соколов признал свою вину. По версии следствия, в ночь на 8 ноября 2019 года в ходе бытового конфликта на почве ревности он выстрелил в Ещенко из обреза, а потом задушил. Затем преподаватель расчленил труп и пытался выбросить части тела в реку Мойку. При этом он едва не утонул и был задержан.