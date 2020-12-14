Прокурор потребовал отправить историка Соколова в колонию на 15 лет

Ранее бывший доцент СПбГУ признал свою вину.



Санкт-Петербург. За убийство аспирантки Анастасии Ещенко ее преподавателя Олега Соколова могут отправить на 15 лет в колонию строгого режима. Такой срок потребовал назначить историку государственный обвинитель, пишет РБК

14 декабря в Октябрьском суде Санкт-Петербурга начались прения сторон. Кроме лишения жизни и расчленения молодой девушки, бывшему доценту Санкт-Петербургского университета инкриминируют незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов.