После нападения главы района на журналиста в Хакасии возбудили уголовное дело

Также следователи проверят «коррупционную составляющую деятельности Зайцева».

Хакасия. Уголовное дело о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов возбудили в Хакасии после нападения главы Ширинского района Сергея Зайцева на корреспондента «России 24» Ивана Литомина. Об этом сообщила пресс-служба регионального СКР.

Напомним, 22 мая съемочная группа Литомина снимала в Хакасии сюжет о состоянии жилья для пострадавших от лесных пожаров 2015 года. На кадрах сюжета видны набухшие полы и потолки, сырость, сам журналист назвал помещения «трухлявыми коробками». За комментарием корреспондент пришел к главе района, который не захотел отвечать на неудобные вопросы и напал на сотрудника СМИ.

Зайцев несколько раз толкнул Литомина и повалил на пол. После чего съёмочную группу вывели из рабочего кабинета главы.

«Кроме того, в рамках уголовного дела будет проверена информация о коррупционной составляющей в деятельности главы муниципального образования Ширинский район, о которой заявили авторы сюжета «Вести. Дежурная часть», - говорится в сообщении.

Расследование продолжается.