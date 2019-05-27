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После нападения главы района на журналиста в Хакасии возбудили уголовное дело

14:17, 27 мая, 2019
Дарья Снидкова
14:17, 27 мая, 2019
Дарья Снидкова
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#журналисты\n#журналистика\n#уголовное дело\n#Хакасия\n#нападение
Фото: Скрин с сюжета "Россия 24"
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Также следователи проверят «коррупционную составляющую деятельности Зайцева».

Хакасия. Уголовное дело о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов возбудили в Хакасии после нападения главы Ширинского района Сергея Зайцева на корреспондента «России 24» Ивана Литомина. Об этом сообщила пресс-служба регионального СКР.

Напомним, 22 мая съемочная группа Литомина снимала в Хакасии сюжет о состоянии жилья для пострадавших от лесных пожаров 2015 года. На кадрах сюжета видны набухшие полы и потолки, сырость, сам журналист назвал помещения «трухлявыми коробками». За комментарием корреспондент пришел к главе района, который не захотел отвечать на неудобные вопросы и напал на сотрудника СМИ.

Зайцев несколько раз толкнул Литомина и повалил на пол. После чего съёмочную группу вывели из рабочего кабинета главы.

«Кроме того, в рамках уголовного дела будет проверена информация о коррупционной составляющей в деятельности главы муниципального образования Ширинский район, о которой заявили авторы сюжета «Вести. Дежурная часть», - говорится в сообщении.

Расследование продолжается.

Телеканал 360° on Twitter

СК заинтересовался главой Ширинского района Хакасии Сергеем Зайцевым. А все из-за того, что чиновнику не понравился вопрос об условиях, в которых находятся жители после природных пожаров четырехлетней давности, и он... напал на журналиста: https://t.co/sm7WmTUOtz https://t.co/eQBhAyh5wl

14:17, 27 мая, 2019
Дарья Снидкова
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#журналисты\n#журналистика\n#уголовное дело\n#Хакасия\n#нападение
МирТесен

 

 

 


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