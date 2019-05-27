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Глава района в Хакасии напал на журналиста после неудобных вопросов

10:34, 27 мая, 2019
Дарья Снидкова
10:34, 27 мая, 2019
Дарья Снидкова
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#коррупция\n#журналисты\n#журналистика\n#Хакасия\n#проверка\n#нападение
Фото: Скрин сюжета "Россия 24"
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Следователи начали проверку.

Хакасия. Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на журналиста телеканала «Россия 24» Ивана Литомина во время съемок программы «Дежурная часть». Об этом пишет RT.

На кадрах видно, как глава валит на пол сотрудника СМИ, когда тот задает ему неудобные вопросы. Сюжет Литомина был посвящен состоянию жилья для пострадавших от лесных пожаров 2015 года. В том числе, журналисты пришли в эти дома, которые сам Литомин называет «трухлявыми коробками».

Как пишет RT со ссылкой на РИА Новости, в СК начали проверку по факту нападения.

Кроме того, действия Зайцева оценит комиссия «Единой России» по этике.

«От лица всей партии «Единая Россия» я сейчас хотел бы принести извинения журналистам, всему журналистскому сообществу за ту безобразную сцену, которую позволил себе Сергей Зайцев», — сказал заместитель секретаря генерального совета партии Евгений Ревенко.

Он добавил, что «какие бы сложные и неприятные вопросы ни задавались, член партии «Единая Россия» обязан на них отвечать».

 

Как районный глава в Хакасии напал на "Дежурную часть" - Россия 24

Маркетологи озвучили любопытные факты. Оказалось, что чаще всего россиянам приходится терпеть хамство в магазинах и на рынках, в ресторанах и кафе, на улицах, а также в общественном транспорте. "Вести. Дежурная часть" - старейший проект правовой тематики на российском телевидении.

10:34, 27 мая, 2019
Дарья Снидкова
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#коррупция\n#журналисты\n#журналистика\n#Хакасия\n#проверка\n#нападение
МирТесен

 

 

 


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