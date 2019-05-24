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В Красноярске уволенный из магазина охранник вернулся с макетом автомата на разборки

15:07, 24 мая, 2019
Дарья Снидкова
15:07, 24 мая, 2019
Дарья Снидкова
243
0
#оружие\n#Красноярск\n#магазины\n#разбой
Фото: Flickr
243
0

Дебошира задержали.

Красноярск. Красноярский край. В Красноярске мужчина в маске ворвался в супермаркет с макетом автомата «Калашников». Об этом сообщила пресс-служба региональной Росгвардии, пишет «Интерфакс».

В магазине дебошир повредил 5 мониторов, после чего его задержали.

Позже выяснилось, что злоумышленника незадолго до происшествия уволили из этого магазина. Однако с решением начальства он не согласился и вернулся на бывшее место работы «на разборки».

Руководство супермаркета написало на мужчину заявление в полицию.

15:07, 24 мая, 2019
Дарья Снидкова
243
0
#оружие\n#Красноярск\n#магазины\n#разбой
МирТесен

 

 

 


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