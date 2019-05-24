В Красноярске уволенный из магазина охранник вернулся с макетом автомата на разборки

Дебошира задержали.

Красноярск. Красноярский край. В Красноярске мужчина в маске ворвался в супермаркет с макетом автомата «Калашников». Об этом сообщила пресс-служба региональной Росгвардии, пишет «Интерфакс».

В магазине дебошир повредил 5 мониторов, после чего его задержали.

Позже выяснилось, что злоумышленника незадолго до происшествия уволили из этого магазина. Однако с решением начальства он не согласился и вернулся на бывшее место работы «на разборки».

Руководство супермаркета написало на мужчину заявление в полицию.