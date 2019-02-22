В Кирове 3-летняя девочка умерла после недели в запертой квартире без еды и воды

Тело обнаружила бабушка, пришедшая поздравить внучку с днем рождения.

Киров. Кировская область. В Кирове мать заперла 3-летнюю дочь на неделю в квартире без еды и воды. Об этом сообщил уполномоченный по правам ребенка в Кировской области Владимир Шабардин, пишут «Известия» со ссылкой на ТАСС.

«13 февраля мать ушла, перекрыв в доме воду и закрыв квартиру, 20 февраля ребенка нашла в квартире бабушка», — сказал Шабардин.

Пожилая женщина пришла поздравить внучку с днем рождения – ей должно было исполниться 3 года.

Все это время мать была у подруги.

«Это страшная смерть, девочка умирала медленно, речь идет об обезвоживании», — добавил омбудсмен.

Как сообщила пресс-служба регионально СУ СК, в настоящий момент мать 1997 года рождения задержали. Ее обвиняют в убийстве малолетнего с особой жестокостью. Оценку дадут и должностным лицам органов системы профилактики.