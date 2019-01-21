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В Чувашии пьяный полицейский насмерть сбил пенсионерку и скрылся

13:03, 21 января, 2019
Дарья Снидкова
13:03, 21 января, 2019
Дарья Снидкова
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#ДТП\n#Чувашия\n#авария\n#гибель человека\n#уголовное дело\n#пострадавшие.
Фото: Википедия
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Возбуждено уголовное дело.

Ядрин. Чувашия. В городе Ядрин в Чувашии пьяный полицейский сбил двух женщин и скрылся с места ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

19 января прохожие двигались по краю дороги на улице Комсомольской, когда на них наехала «Киа Рио». От полученных травм 79-летняя пенсионерка скончалась на месте, 67-летнюю потерпевшую госпитализировали.

Водителя задержали, решается вопрос о мере пресечения. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, и повлекшее по неосторожности смерть человека.

Подозреваемому предстоит пройти медицинскую, автотехническую и генетическую экспертизы.

13:03, 21 января, 2019
Дарья Снидкова
54
0
#ДТП\n#Чувашия\n#авария\n#гибель человека\n#уголовное дело\n#пострадавшие.

 

 

 


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