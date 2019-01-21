В Чувашии пьяный полицейский насмерть сбил пенсионерку и скрылся

Возбуждено уголовное дело.

Ядрин. Чувашия. В городе Ядрин в Чувашии пьяный полицейский сбил двух женщин и скрылся с места ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

19 января прохожие двигались по краю дороги на улице Комсомольской, когда на них наехала «Киа Рио». От полученных травм 79-летняя пенсионерка скончалась на месте, 67-летнюю потерпевшую госпитализировали.

Водителя задержали, решается вопрос о мере пресечения. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, и повлекшее по неосторожности смерть человека.

Подозреваемому предстоит пройти медицинскую, автотехническую и генетическую экспертизы.