В морг одной из больниц Амурской области привезли живую пенсионерку

Несмотря на усилия медиков женщина всё же скончалась.

Белогорск. Амурская область. В Амурской области по недосмотру сотрудника полиции в морг привезли еще живую пенсионерку. Как сообщает Portamur.ru со ссылкой на главного врача Белогорской больницы Михаила Данилова, компания жителей Васильевки обнаружили свою пожилую родственницу без признаков жизни.

«Сообщили в полицию, прибывший сотрудник ОВД не стал вызывать «скорую помощь», как того требует инструкция, констатировал смерть женщины самостоятельно, без участия медиков. Вызвал ритуальную службу и направил «тело» в морг без каких-либо сопроводительных документов. В морг она была доставлена в 9:40 утра», — рассказал врач.

Санитар заметил, что дама жива и вызвал реанимацию. В течение двух часов ее пытались спасти, однако в обед она скончалась. Причиной смерти пенсионерки могло стать переохлаждение и отравление.