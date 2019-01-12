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В морг одной из больниц Амурской области привезли живую пенсионерку

12:16, 12 января, 2019
Дарья Саушина
12:16, 12 января, 2019
Дарья Саушина
937
0
#медицина\n#здоровье\n#Амурская область\n#происшествие
Фото: shawglobalnews.files.wordpress.com
937
0

Несмотря на усилия медиков женщина всё же скончалась.

Белогорск. Амурская область. В Амурской области по недосмотру сотрудника полиции в морг привезли еще живую пенсионерку. Как сообщает Portamur.ru со ссылкой на главного врача Белогорской больницы Михаила Данилова, компания жителей Васильевки обнаружили свою пожилую родственницу без признаков жизни.

«Сообщили в полицию, прибывший сотрудник ОВД не стал вызывать «скорую помощь», как того требует инструкция, констатировал смерть женщины самостоятельно, без участия медиков. Вызвал ритуальную службу и направил «тело» в морг без каких-либо сопроводительных документов. В морг она была доставлена в 9:40 утра», — рассказал врач.

Санитар заметил, что дама жива и вызвал реанимацию. В течение двух часов ее пытались спасти, однако в обед она скончалась. Причиной смерти пенсионерки могло стать переохлаждение и отравление.

12:16, 12 января, 2019
Дарья Саушина
937
0
#медицина\n#здоровье\n#Амурская область\n#происшествие

 

 

 


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