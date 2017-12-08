На Камчатке женщина притворилась беременной, чтобы получить декретные

На полученные деньги она отправилась отдыхать.

Усть-Камчатск. Камчатский край. Жительница Камчатки получила декретные, притворившись беременной. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, ей незаконно выплатили 263 тысячи рублей.

По данным ведомства, в июне 2017 года она обратилась в женскую консультацию. На приеме акушер-гинеколог поставил предварительный диагноз «беременность неясного срока» и назначил анализы и УЗИ.

В дальнейшем «будущая мама» обследование пройти отказалась, однако набрала лишний вес, и в августе пришла за больничным, зная, что беременности нет. На втором приеме устно подтвердила, что находится в положении. После этого ей выдали листок нетрудоспособности. Его она предъявила в одном из муниципальных учреждений, где занимала должность бухгалтера.

Отмечается, что на полученные деньги «будущая мама» отправилась отдыхать. Когда подошел срок предполагаемых родов, врачи забеспокоились о том, что «роженица» не приходит на приемы, и обратились в прокуратуру.

Правоохранители провели проверку, в ходе которой выяснилось, что женщина отказалась общаться с медиками. А также, что была беременна четыре раза и намеренно обманула врача. В настоящее время против нее планируют возбудить уголовное дело за мошенничество. Сотрудники прокуратуры передали все необходимые документы в полицию.