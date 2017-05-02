В аквапарке Новосибирска девушка сильно повредила позвоночник

По предварительным данным, она застряла в трубе, где в нее врезался молодой парень, спускавшийся следом.

Новосибирск. 21-летняя посетительница аквапарка «Аквамир» в Новосибирске получила серьезную травму позвоночника. По предварительной информации, она застряла в трубе одной из горок, где в нее врезался парень, катившийся следом, сообщает «Российская газета». Девушку госпитализировали.

Следственные органы Следственного комитета России по Новосибирской области организовали процессуальную проверку на основе информации, размещенной в средствах массовой информации.

В случае подтверждения факта получения травмы возможно возбуждение уголовного дела по статье Уголовного Кодекса России об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.