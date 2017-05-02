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      В аквапарке Новосибирска девушка сильно повредила позвоночник

      12:31, 02 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      12:31, 02 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      197
      0
      #травматизм\n#аквапарк\n#происшествие\n#больница\n#пострадавшие
      Фото: pixabay.com
      197
      0

      По предварительным данным, она застряла в трубе, где в нее врезался молодой парень, спускавшийся следом.

      Новосибирск. 21-летняя посетительница аквапарка «Аквамир» в Новосибирске получила серьезную травму позвоночника. По предварительной информации, она застряла в трубе одной из горок, где в нее врезался парень, катившийся следом, сообщает «Российская газета». Девушку госпитализировали.

      Следственные органы Следственного комитета России по Новосибирской области организовали процессуальную проверку на основе информации, размещенной в средствах массовой информации.

      В случае подтверждения факта получения травмы возможно возбуждение уголовного дела по статье Уголовного Кодекса России об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

      12:31, 02 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      197
      0
      #травматизм\n#аквапарк\n#происшествие\n#больница\n#пострадавшие
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