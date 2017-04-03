Сообщения о втором взрыве в метро Санкт-Петербурга не подтвердились

В метрополитене произошел только один взрыв – в вагоне поезда.

Санкт-Петербург. В метро Санкт-Петербурга прогремел один взрыв, который произошел в вагоне поезда. Экстренные службы не подтвердили информацию о втором взрыве, сообщает «Интерфакс».

Взрыв произошел на перегоне станций метро «Технологический институт» и «Сенная площадь». После него пожара не последовало. Трагедия случилось в третьем вагоне поезда сразу же после отправления. Погибшие находились внутри вагона, в самом эпицентре взрыва.

Власти Санкт-Петербурга подтвердили наличие около 50 пострадавших и гибель 10 человек.

Как сообщает «Лайф», не подтвердилась информация и об обнаружении еще одного взрывного устройства на станции метро «Площадь восстания».

Президент России Владимир Путин в качестве приоритетной версии назвал теракт.

Очевидцы выложили в Сеть видео с места происшествия.