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      Сообщения о втором взрыве в метро Санкт-Петербурга не подтвердились

      18:09, 03 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      18:09, 03 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      86
      0
      #метро\n#Санкт-Петербург\n#трагедия\n#гибель людей
      Фото: vk.com/spb_today
      86
      0

      В метрополитене произошел только один взрыв – в вагоне поезда.

      Санкт-Петербург. В метро Санкт-Петербурга прогремел один взрыв, который произошел в вагоне поезда. Экстренные службы не подтвердили информацию о втором взрыве, сообщает «Интерфакс».

      Взрыв произошел на перегоне станций метро «Технологический институт» и «Сенная площадь». После него пожара не последовало. Трагедия случилось в третьем вагоне поезда сразу же после отправления. Погибшие находились внутри вагона, в самом эпицентре взрыва.

      Власти Санкт-Петербурга подтвердили наличие около 50 пострадавших и гибель 10 человек.

      Как сообщает «Лайф», не подтвердилась информация и об обнаружении еще одного взрывного устройства на станции метро «Площадь восстания».

      Президент России Владимир Путин в качестве приоритетной версии назвал теракт.  

      Очевидцы выложили в Сеть видео с места происшествия. 

      18:09, 03 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      86
      0
      #метро\n#Санкт-Петербург\n#трагедия\n#гибель людей
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