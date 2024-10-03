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Коровы убили женщину в Великобритании

14:19, 03 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Коровы убили женщину в Великобритании
14:19, 03 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
66
0
#Великобритания\n#животные\n#трагедия\n#гибель человека\n#коровы
Фото: pxhere.com
66
0

Животные могли посчитать, что прохожая представляет опасность для телят.

Хоршам. Великобритания. Стадо коров напало на выгуливавшую собаку в поле жительницу Великобритании. Женщина от полученных травм погибла, пес сумел спастись, пишет Лента.ру со ссылкой на Daily Mail.

Трагический инцидент произошел неподалеку от городка Хоршам в графстве Западный Сассекс 2 года назад, но известно о нем стало только сейчас. Погибшую звали Элисон Пэйн, ей было 55 лет. 

Когда Пэйн шла по тропинке, стадо примерно из 20 коров с телятами оказалось на ее пути. Предположительно, животные восприняли Пэйн и ее собаку как угрозу для молодняка, и пошли в атаку. Пес убежал, а его хозяйку разъяренные коровы затоптали насмерть. 

14:19, 03 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
66
0
#Великобритания\n#животные\n#трагедия\n#гибель человека\n#коровы