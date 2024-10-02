22 ребенка погибли в загоревшемся автобусе в Таиланде

Бангкок. Таиланд. При пожаре в двухэтажном автобусе в Таиланде погибли 25 человек, в том числе 22 ребенка и 3 взрослых. Как передает «Рен ТВ» со ссылкой на местный телеканал Thai PBS, учеников одной из школ провинции Утхайтхани везли на экскурсию в столицу страны Бангкок.

По предварительным данным, во время движения у автобуса лопнуло колесо, он врезался в металлическую ограду и загорелся, при этом взорвался топливный бак.

В салоне находились 38 школьников и 6 педагогов. Эвакуировать удалось 16 детей и троих взрослых, остальные погибли.