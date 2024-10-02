Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Русь Дружинная Лонгрид Лихие 1920-е: Зловещий морг старого ижевского некрополя Лонгрид Автошкола «ЛидерПро»: Как действовать, когда Авария Возможна Лонгрид

22 ребенка погибли в загоревшемся автобусе в Таиланде

10:59, 02 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
22 ребенка погибли в загоревшемся автобусе в Таиланде
10:59, 02 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
135
0
#Таиланд\n#происшествия\n#авария\n#ДТП\n#пожар\n#взрыв\n#трагедия\n#гибель детей
Фото: pxhere.com
135
0

Детей везли на экскурсию в Бангкок.

Бангкок. Таиланд. При пожаре в двухэтажном автобусе в Таиланде погибли 25 человек, в том числе 22 ребенка и 3 взрослых. Как передает «Рен ТВ» со ссылкой на местный телеканал Thai PBS, учеников одной из школ провинции Утхайтхани везли на экскурсию в столицу страны Бангкок.

По предварительным данным, во время движения у автобуса лопнуло колесо, он врезался в металлическую ограду и загорелся, при этом взорвался топливный бак. 

В салоне находились 38 школьников и 6 педагогов. Эвакуировать удалось 16 детей и троих взрослых, остальные погибли.

10:59, 02 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
135
0
#Таиланд\n#происшествия\n#авария\n#ДТП\n#пожар\n#взрыв\n#трагедия\n#гибель детей