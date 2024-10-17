Обвал породы в руднике на Камчатке погубил троих шахтеров

Усть-Камчатск. Камчатский край. При обрушении породы в руднике на Камчатке погибли трое горняков. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на министра по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев.

По его данным, инцидент произошел 17 октября в штреке № 3 рудника АО «Быстринская горная компания Кумрач». К месту происшествия была направлена горно-спасательнаякоманда. Спасатели обнаружили тела троих погибших под завалами.

Тела шахтеров уже извлекли из-под породы. Ситуацию контролируют специалисты Центра управления в кризисных ситуациях, добавил министр.