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Обвал породы в руднике на Камчатке погубил троих шахтеров

16:36, 17 октября, 2024
Обвал породы в руднике на Камчатке погубил троих шахтеров
16:36, 17 октября, 2024
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#Камчатка\n#шахта\n#обрушение\n#трагедия\n#гибель людей
Источник фото: vk.com/mchs_murmansk.
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Тела погибших горняков извлекли.

Усть-Камчатск. Камчатский край. При обрушении породы в руднике на Камчатке погибли трое горняков. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на министра по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев.

По его данным, инцидент произошел 17 октября в штреке № 3 рудника АО «Быстринская горная компания Кумрач». К месту происшествия была направлена горно-спасательнаякоманда. Спасатели обнаружили тела троих погибших под завалами. 

Тела шахтеров уже извлекли из-под породы. Ситуацию контролируют специалисты Центра управления в кризисных ситуациях, добавил министр.

16:36, 17 октября, 2024
47
0
#Камчатка\n#шахта\n#обрушение\n#трагедия\n#гибель людей