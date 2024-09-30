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Отражавший атаку беспилотника боец самообороны погиб в Белгородской области

10:02, 30 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Отражавший атаку беспилотника боец самообороны погиб в Белгородской области
10:02, 30 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
108
0
#Украина\n#Россия\n#Белгородская область\n#беспилотники\n#гибель людей\n#губернатор\n#трагедия\n#дроны\n#СВО\n#спецоперация
Фото: pxhere.com
108
0

Также пострадал мирный житель.

Октябрьский. Белгородская область. При атаке дрона ВСУ на поселок Октябрьский в Белгородском районе Белгородской области погиб боец самообороны. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на главу региона Вячеслава Гладкова.

В своем телеграм-канале губернатор написал, что мужчина скончался от полученных ранений в приемном отделении Октябрьской районной больницы. Также Гладков отметил, что боец исполнял свой долг по спасению мирного населения, и выразил соболезнования родным и близким героя. 

Кроме того, во время налета беспилотников получил ожоги предплечья и голеней мирный житель. 

10:02, 30 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
108
0
#Украина\n#Россия\n#Белгородская область\n#беспилотники\n#гибель людей\n#губернатор\n#трагедия\n#дроны\n#СВО\n#спецоперация