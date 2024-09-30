Отражавший атаку беспилотника боец самообороны погиб в Белгородской области

Октябрьский. Белгородская область. При атаке дрона ВСУ на поселок Октябрьский в Белгородском районе Белгородской области погиб боец самообороны. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на главу региона Вячеслава Гладкова.

В своем телеграм-канале губернатор написал, что мужчина скончался от полученных ранений в приемном отделении Октябрьской районной больницы. Также Гладков отметил, что боец исполнял свой долг по спасению мирного населения, и выразил соболезнования родным и близким героя.

Кроме того, во время налета беспилотников получил ожоги предплечья и голеней мирный житель.