В Непале погибли пятеро российских альпинистов

Катманду. Непал. Трагедией обернулась попытка группы российских альпинистов совершить восхождение в Гималаях. Пять спортсменов – Александр Душейко, Олег Круглов, Владимир Чистиков, Михаил Носенко и Дмитрий Шпилевой – упали с высоты и погибли, пишет «Российская газета».

Руководителем группы был Александр Душейко. Вместе с ним на покорение непальского восьмитысячника Дхаулагири (8167 метров) отправились такие опытные горовосходители, как президент Федерации альпинизма и скалолазания Архангельской области Дмитрий Шпилевой и старший тренер по альпинизму Михаил Носенко. Из спортивных соображений они отказались от использования кислорода. До высоты 6100 метров в походе участвовал также Валерий Шамало. Но ему стало плохо, и он вернулся в лагерь, откуда был доставлен в госпиталь в Катманду. По словам выжившего, погодные условия были крайне неблагоприятными – сильный холод и порывистый ветер. Он предлагал остальным участникам вернуться, но те решили все же достичь вершины.

По предварительным данным, во время восхождения один из спортсменов сорвался и утащил за собой остальных, находившихся с ним в одной связке. Тела погибших нашли на высоте 7100 метров. Чтобы поднять их из пропасти и доставить в Россию, объявлен сбор средств.

Дхаулагири («Белая гора») – седьмая по высоте вершина планеты, находится в центральной части Непала в Гималаях. Считается одной из наиболее сложных для восхождения.

Напомним, в августе в пакистанских Гималаях погиб российский альпинист Сергей Нилов.