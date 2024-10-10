В Удмуртии почтили память убитого 30 лет назад вместе с семьей замминистра МВД республики

Ижевск. Удмуртия. Ровно 30 лет прошло со дня убийства первого замминистра внутренних дел Удмуртии полковника милиции Николая Перевощикова, а также трёх членов его семьи: супруги Нины Александровны, старшего сына Игоря и дочери Татьяны. Об этом рассказывает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Почтить память погибших 9 октября пришли их родственники, сотрудники и ветераны министерства. Траурный митинг прошёл на Хохряковском кладбище, где похоронена семья Перевощиковых.

«Николай Александрович был хорошим и душевным человеком, чутким руководителем, проявлял заботу о своих подчинённых», – поделился своими воспоминаниями председатель Совета ветеранов МВД по Удмуртской Республике Абудар Муллахметов.

В ночь на 9 октября 1994 года банда Малышева, которая занималась заказными убийствами, ворвалась в квартиру замминистра МВД республики полковника Николая Перевощикова и открыла стрельбу. Погибли сам Николай Перевощиков, его жена, старший сын и дочь.