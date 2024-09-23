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В отравившейся пельменями семье из Красноярского края умер четвертый ребенок

11:22, 23 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В отравившейся пельменями семье из Красноярского края умер четвертый ребенок
11:22, 23 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
277
0
#Красноярск\n#еда\n#пельмени\n#гибель детей\n#трагедия\n#расследования\n#отравление
Фото: pxhere.com
277
0

Среди версий – нарушения в магазине и ошибка при добавлении приправы в еду.

Красная Сопка. Красноярский край. Четвертый ребенок умер в семье, отравившейся пельменями в Красноярском крае. Трагедия произошла в селе Красная Сопка Назаровского района, пишет Лента.ру со ссылкой на Главное следственное управление СК России по региону. 

Скончалась девочка 12 лет, это был последний остававшийся в живых ребенок в семье. Ранее умерли дети в возрасте 6, 11 и 13 лет. Их родители находятся в реанимации. При этом 32-летняя мать находится на девятом месяце беременности. 

Возможной причиной отравления называют развесные пельмени из сельского магазина: семья ела их на обед 20 сентября. На следующий день с признаками отравления дети и взрослые были доставлены в больницу. 

Лента.ру со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что есть версия, что во время варки пельменей кто-то из детей мог добавить в бульон неизвестное вещество, которое посчитал приправой. В доме были найдены пестициды и антибиотики для скота, которые могут быть ядовитыми для людей.

По другой версии, токсины могли содержаться в продукции, продаваемой в местном магазине. Россельхознадзор выявил там ряд нарушений, передает RT.

11:22, 23 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
277
0
#Красноярск\n#еда\n#пельмени\n#гибель детей\n#трагедия\n#расследования\n#отравление