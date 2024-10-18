При опрокидывании судна на Сахалине погибли двое моряков

Корсаков. Сахалинская область. Грузовое судно «Григорий Ловцов» перевернулось в порту Корсаков на Сахалине. Подтверждена гибель двоих членов экипажа, передает RT со ссылкой на пресс-службу Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Инцидент произошел утром 18 октября. По предварительной версии, перевозившее щебень и песок судно сильно накренилось из-за перегрузки, после чего произошел переворот. При этом погибли два человека, одного спасли и госпитализировали. Всего на борту находились 7 членов экипажа, судьба четверых из них на данный момент неизвестна.

По факту опрокидывания судна возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК России («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта»).