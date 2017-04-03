В качестве приоритетной версии взрывов Путин назвал теракт

Президент России Владимир Путин рассматривает питерскую трагедию как результат «проявлений террористического характера».

Санкт-Петербург. Президент России назвал теракт в метро в Санкт-Петербурге приоритетной версией. Он подчеркнул, что другие версии произошедшего тоже рассматриваются, включая криминальные и бытовые, пишет «Медуза».

Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибшим в метро Санкт-Петербурга. Федеральные власти и власти города окажут всю необходимую поддержку пострадавшим.

В настоящее время Президент находится в Санкт-Петербурге. В этот день у него должна была состояться встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

По предварительным данным, в результате взрыва в метро между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» около 30 людей пострадали, погибли не менее 10 человек.