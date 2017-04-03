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      В качестве приоритетной версии взрывов Путин назвал теракт

      17:01, 03 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      17:01, 03 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      121
      0
      #взрыв\n#метро\n#Санкт-Петербург\n#гибель людей
      Фото: vk.com/spb_today
      121
      0

      Президент России Владимир Путин рассматривает питерскую трагедию как результат «проявлений террористического характера».

      Санкт-Петербург. Президент России назвал теракт в метро в Санкт-Петербурге приоритетной версией. Он подчеркнул, что другие версии произошедшего тоже рассматриваются, включая криминальные и бытовые, пишет «Медуза».

      Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибшим в метро Санкт-Петербурга. Федеральные власти и власти города окажут всю необходимую поддержку пострадавшим.

      В настоящее время Президент находится в Санкт-Петербурге. В этот день у него должна была состояться встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

      По предварительным данным, в результате взрыва в метро между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» около 30 людей пострадали, погибли не менее 10 человек.

      17:01, 03 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      121
      0
      #взрыв\n#метро\n#Санкт-Петербург\n#гибель людей
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