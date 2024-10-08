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Шахтер погиб при обвале породы в Якутии

10:52, 08 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Шахтер погиб при обвале породы в Якутии
10:52, 08 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
35
0
#Якутия\n#МЧС\n#спасатели\n#шахта\n#гибель человека\n#трагедия
Фото: 14.mchs.gov.ru
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Всего на аварийном участке находились четверо рабочих.

Нерюнгри. Якутия. На шахте «Восточная Денисовская» в Нерюнгринском районе Якутии обрушилась порода в очистном забое. Под завалами оказался один из рабочих, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Республике Саха (Якутия). 

Инцидент произошел во время проходческих работ. На аварийном участке находились 4 человека. Трое из них эвакуировались самостоятельно.

На место прибыли специалисты Военизированной горноспасательной части МЧС России. Они извлекли тело попавшего под обвал мужчины. От полученных травм он скончался.

10:52, 08 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
35
0
#Якутия\n#МЧС\n#спасатели\n#шахта\n#гибель человека\n#трагедия