Шахтер погиб при обвале породы в Якутии

Нерюнгри. Якутия. На шахте «Восточная Денисовская» в Нерюнгринском районе Якутии обрушилась порода в очистном забое. Под завалами оказался один из рабочих, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Республике Саха (Якутия).

Инцидент произошел во время проходческих работ. На аварийном участке находились 4 человека. Трое из них эвакуировались самостоятельно.

На место прибыли специалисты Военизированной горноспасательной части МЧС России. Они извлекли тело попавшего под обвал мужчины. От полученных травм он скончался.