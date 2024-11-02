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Лифт убил рабочего в Санкт-Петербурге

17:11, 02 ноября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Лифт убил рабочего в Санкт-Петербурге
17:11, 02 ноября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
23
0
#Санкт-Петербург\n#больница\n#гибель человека\n#трагедия\n#лифт
Источник фото: pxhere.com
23
0

Мужчине было 64 года.

Санкт-Петербург. Трагический случай на производстве произошел в Санкт-Петербурге. 64-летнего рабочего насмерть придавило лифтом в больнице, пишет Лента.ру со ссылкой на издание «Фонтанка». 

По предварительным данным, электромеханик ремонтировал оборудование в здании медучреждения на проспекте Луначарского. Во время работ его зажало лифтом. Травмы оказались смертельными.

По другим данным, мужчина погиб, будучи придавлен конструкцией. Проверку по факту трагедии проводит Следственный комитет.

Напомним, в марте 2024 года в Санкт-Петербурге при падении перегруженного лифта в жилом доме пострадали двое взрослых и несовершеннолетний.

17:11, 02 ноября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
23
0
#Санкт-Петербург\n#больница\n#гибель человека\n#трагедия\n#лифт