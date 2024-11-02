Лифт убил рабочего в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург. Трагический случай на производстве произошел в Санкт-Петербурге. 64-летнего рабочего насмерть придавило лифтом в больнице, пишет Лента.ру со ссылкой на издание «Фонтанка».

По предварительным данным, электромеханик ремонтировал оборудование в здании медучреждения на проспекте Луначарского. Во время работ его зажало лифтом. Травмы оказались смертельными.

По другим данным, мужчина погиб, будучи придавлен конструкцией. Проверку по факту трагедии проводит Следственный комитет.

Напомним, в марте 2024 года в Санкт-Петербурге при падении перегруженного лифта в жилом доме пострадали двое взрослых и несовершеннолетний.