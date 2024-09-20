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Комбайн провалился под землю при уборке урожая в Иркутской области

16:11, 20 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Комбайн провалился под землю при уборке урожая в Иркутской области
16:11, 20 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
154
0
#Иркутская область\n#происшествие\n#сельское хозяйство\n#уборка урожая\n#провалы\n#Следственный комитет\n#проверка\n#трагедия\n#гибель человека
Фото: t.me/sledcom38
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Работник погиб.

Русский Мельхитуй. Иркутская область. Трагедия разыгралась во время уборки урожая в Иркутской области. Комбайн рухнул в яму, 39-летний водитель получил смертельные травмы, сообщает пресс-служба управления СКР по региону.

Комбайнер убирал урожай неподалеку от деревни Русский Мельхитуй Нукутского района. Он не заметил, что в поле образовалась карстовая воронка. Машина упала в нее вместе с водителем. Прибывшие на место медики констатировали смерть.

По факту трагедии Следственный комитет проводит проверку.

16:11, 20 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
154
0
#Иркутская область\n#происшествие\n#сельское хозяйство\n#уборка урожая\n#провалы\n#Следственный комитет\n#проверка\n#трагедия\n#гибель человека