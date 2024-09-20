Комбайн провалился под землю при уборке урожая в Иркутской области

Русский Мельхитуй. Иркутская область. Трагедия разыгралась во время уборки урожая в Иркутской области. Комбайн рухнул в яму, 39-летний водитель получил смертельные травмы, сообщает пресс-служба управления СКР по региону.

Комбайнер убирал урожай неподалеку от деревни Русский Мельхитуй Нукутского района. Он не заметил, что в поле образовалась карстовая воронка. Машина упала в нее вместе с водителем. Прибывшие на место медики констатировали смерть.

По факту трагедии Следственный комитет проводит проверку.