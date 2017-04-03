Очевидцы выложили видео последствий взрыва в питерском метро

На кадрах видны поврежденные вагоны и дым.

Санкт-Петербург. Очевидцы выложили видео из питерского метро после взрыва. На размещенных кадрах видны покореженные вагоны, подземка в дыму, а также пострадавшие люди. На улице пассажиров ждали кареты «скорой помощи».

Взрыв в питерском метро Uploaded by ИА Сусанин on 2017-04-03.

Напомним, что днем в понедельник, 3 апреля, на станции метро «Сенная площадь» произошел взрыв. Точное количество пострадавших в настоящее время неизвестно, однако предполагается, что их не менее 20. Президент России Владимир Путин назвал теракт приоритетной версией происшествия.