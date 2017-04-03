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      Очевидцы выложили видео последствий взрыва в питерском метро

      17:06, 03 апреля, 2017
      Дарья Саушина
      17:06, 03 апреля, 2017
      Дарья Саушина
      209
      0
      #видео\n#взрыв\n#Санкт-Петербург\n#теракт\n#происшествие
      Фото: vk.com (ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб)
      209
      0

      На кадрах видны поврежденные вагоны и дым.

      Санкт-Петербург. Очевидцы выложили видео из питерского метро после взрыва. На размещенных кадрах видны покореженные вагоны, подземка в дыму, а также пострадавшие люди. На улице пассажиров ждали кареты «скорой помощи».

      Взрыв в питерском метро

      Uploaded by ИА Сусанин on 2017-04-03.

       

      Напомним, что днем в понедельник, 3 апреля, на станции метро «Сенная площадь» произошел взрыв. Точное количество пострадавших в настоящее время неизвестно, однако предполагается, что их не менее 20. Президент России Владимир Путин назвал теракт приоритетной версией происшествия.

      17:06, 03 апреля, 2017
      Дарья Саушина
      209
      0
      #видео\n#взрыв\n#Санкт-Петербург\n#теракт\n#происшествие
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