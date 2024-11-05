Бывший вице-губернатор Тульской области погиб при пожаре на даче

Пушкино. Московская область. При пожаре на собственной даче в Подмосковье погиб бывший заместитель губернатора Тульской области Станислав Шеденков. Трагедия произошла в Пушкинском городском округе, пишет Лента.ру со ссылкой на «Московский комсомолец».

По предварительным данным, причиной могло послужить неосторожное обращение с камином. Вместе с 73-летним мужчиной в доме находилась женщина, она успела выбежать из пылающего строения.

Станислав Шеденков был главой администрации Новомосковского района Тульской области. С 1996 года занимал пост замгубернатора региона. После этого работал главой управы района Капотня и заместителем префекта Юго-Восточного округа Москвы.