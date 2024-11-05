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Бывший вице-губернатор Тульской области погиб при пожаре на даче

12:56, 05 ноября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Бывший вице-губернатор Тульской области погиб при пожаре на даче
12:56, 05 ноября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
135
0
#Московская область\n#Тульская область\n#чиновники\n#трагедия\n#пожар\n#гибель человека
Источник фото: pxhere.com
135
0

Из горящего дома успела выбежать находившаяся там женщина.

Пушкино. Московская область. При пожаре на собственной даче в Подмосковье погиб бывший заместитель губернатора Тульской области Станислав Шеденков. Трагедия произошла в Пушкинском городском округе, пишет Лента.ру со ссылкой на «Московский комсомолец».

По предварительным данным, причиной могло послужить неосторожное обращение с камином. Вместе с 73-летним мужчиной в доме находилась женщина, она успела выбежать из пылающего строения.

Станислав Шеденков был главой администрации Новомосковского района Тульской области. С 1996 года занимал пост замгубернатора региона. После этого работал главой управы района Капотня и заместителем префекта Юго-Восточного округа Москвы.

12:56, 05 ноября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
135
0
#Московская область\n#Тульская область\n#чиновники\n#трагедия\n#пожар\n#гибель человека