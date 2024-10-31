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Два жителя Черкесска погибли при взрыве газа в жилом доме

12:16, 31 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Два жителя Черкесска погибли при взрыве газа в жилом доме
12:16, 31 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
38
0
#Карачаево-Черкесия\n#происшествие\n#трагедия\n#гибель людей\n#пострадавшие\n#эвакуация\n#МЧС\n#взрыв газа
Источник фото: скриншот видео с t.me/mchskchr
38
0

11 человек пострадали.

Черкесск. Карачаево-Черкесия. Взрыв газовоздушной смеси стал причиной гибели как минимум двоих жителей пятиэтажного дома в Черкесске. 11 человек пострадали, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Карачаево-Черкесии.

Инцидент произошел 31 октября около 6 часов утра по улице Лободина. Спасатели разбирают перекрытия между 4 и 5 этажами с использованием спецтехники. Из-под завалов извлекли троих пострадавших, их передали врачам.

Из дома эвакуированы 52 жильца, их отправят в пункт временного размещения.

К работам на месте взрыва привлечены около 200 человек и 42 единицы техники. 

Как передает RT со ссылкой на телеграм-канал SHOT, взрыв мог произойти в трехкомнатной квартире пенсионерки с 5 этажа, которая не пускала к себе газовиков. Не исключено, что она страдала психическим расстройством. По словам соседей, женщина выбрасывала на прохожих мусор и скандалила с представителями управляющей компании.

12:16, 31 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
38
0
#Карачаево-Черкесия\n#происшествие\n#трагедия\n#гибель людей\n#пострадавшие\n#эвакуация\n#МЧС\n#взрыв газа